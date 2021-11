Les chiffres de la faim dans le monde inquiètent encore et toujours. Le nombre des personnes qui sont à la limite de la famine dans 43 pays a atteint 45 millions, a averti lundi le Programme Alimentaire Mondial.

Le bond, de 42 millions au début de l’année à 45 millions de personnes menacées par la faim, a été constaté grâce à une évaluation de l’insécurité alimentaire selon laquelle trois autres millions de personnes sont désormais confrontées à la famine en Afghanistan, selon l’agence de l'ONU dont le siège est à Rome.

Conflits, changement climatique et Covid-19

« Des dizaines de millions de personnes sont au bord du gouffre. Les conflits, le changement climatique et le Covid-19 ont augmenté le nombre des personnes en situation de famine aiguë », a déclaré le directeur exécutif du PAM David Beasley après un voyage en Afghanistan, où l’organisation apporte une aide à presque 23 millions de personnes. « Les prix des carburants augmentent, les prix des produits alimentaires montent en flèche, les fertilisants sont plus chers, tous ces facteurs alimentent une nouvelle crise comme celle qui sévit actuellement en Afghanistan, ainsi que les situations d’urgence de longue date comme au Yémen et en Syrie », a-t-il ajouté.

Le coût de la prévention de la famine dans le monde s’élève à sept milliards de dollars, en hausse par rapport au chiffre de 6,6 milliards de dollars au début de l’année, cependant il faut tenir compte du fait que les mécanismes de financement traditionnels sont débordés. Les familles qui sont confrontées à des situations d’insécurité alimentaire aiguës sont obligées de « faire des choix dévastateurs », mariant les enfants trop jeunes, les retirant de l’école ou les nourrissant avec des criquets, des feuilles ou des cactus, selon le PAM. Des informations de presse en provenance d'Afghanistan signalent également des « familles obligées de vendre leurs enfants dans une tentative désespérée pour survivre ».

Plus de 12 millions de Syriens touchés

De nombreuses sécheresses en Afghanistan combinées à un effondrement économique ont gravement affecté les familles, tandis que 12,4 millions de personnes en Syrie ne savent pas comment elles se procureront leur prochain repas, plus qu’à n’importe quel moment de ce conflit qui a commencé il y a dix ans, selon le PAM. Des situations de famine aiguë sont aussi constatées en Ethiopie, en Haïti, en Somalie, en Angola, au Kenya et au Burundi.