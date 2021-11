Cachez ce steak que je ne saurais m’offrir. Une vidéo montrant un haut-responsable vietnamien en train de déguster un steak recouvert de feuilles d’or dans un luxueux restaurant londonien suscite la colère sur les réseaux sociaux du pays asiatique, où le revenu moyen est de quelques dollars par jour.

To Lam, ministre de la sécurité publique, a été filmé dans la succursale londonienne d’une chaîne de steakhouses, Nusr-Et, célèbre pour son chef turc Nusret Gokce, dit Salt Bae, suivi par des dizaines de millions d’internautes. Le restaurant sert des steaks enveloppés de feuilles d’or 24 carats comestibles, qui coûteraient plus de 1.000 dollars.

La vidéo supprimée

« Où a-t-il trouvé l’argent ? Son salaire annuel ne peut même pas payer ce repas », s’est indigné un internaute. « La population est confrontée à des difficultés extrêmes depuis la pandémie, mais [nos responsables] s’amusent tels des célébrités de renommée mondiale », s’est insurgé un autre.

Des photos d’enfants pauvres des régions les plus déshéritées du pays ont également été postées. Le clip, mis en ligne par le restaurant avant d’être rapidement retiré, s’est répandu sur TikTok et Facebook. To Lam est chargé notamment du contrôle de la dissidence. Il a adopté, depuis sa prise de fonction en 2016, une ligne dure à l’égard des mouvements de défense des droits de l’homme, très surveillés par le régime communiste.

Le coronavirus comme facteur d'appauvrissement

Le revenu mensuel moyen s’est monté à environ 180 dollars au Vietnam en 2020, selon le Bureau général des statistiques du pays. Le pays, relativement épargné par la pandémie l’année dernière, a été frappé pendant l’été par une flambée épidémique sans précédent.

Un tiers des 100 millions d’habitants du pays ont dû rester à la maison, les usines ont fermé, perturbant les chaînes d’approvisionnement et fragilisant de nombreux travailleurs. Le PIB s’est contracté de 6,17 % au troisième trimestre sa pire performance économique depuis 1986.