La Croatie, où le taux de vaccination contre le Covid-19 est un des plus bas dans l’ Union européenne, a enregistré jeudi un nombre record de contaminations en une journée et les autorités ont « supplié » la population de se faire vacciner. « C’est un moment très délicat. Nous devons tous ensemble régler ça (…) Nous supplions la nation de se faire vacciner (…), de faire confiance aux scientifiques et à la profession » médicale, a déclaré à la presse le ministre croate de la Santé, Vili Beros.

Aux cours des dernières vingt-quatre heures, 6.310 personnes ont été testées positives au coronavirus dans ce pays de 4,2 millions d’habitants, selon les chiffres officiels. Le précédent record, de 4.620 contaminations en une journée, avait été enregistré en décembre 2020. « Les non-vaccinés déterminent la dynamique de la situation épidémiologique », a déploré un peu plus tôt le Premier ministre Andrej Plenkovic, à l’occasion d’une réunion du gouvernement.

46 % des non-vaccinés n’auraient pas l’intention de le faire

Près de 45 % des Croates ont été entièrement vaccinés contre le Covid-19, selon les données. Au sein de l’Union européenne, seules la Bulgarie et la Roumanie ont un taux inférieur de vaccination. Toutefois, l’intérêt pour la vaccination a augmenté en Croatie avec la montée en flèche du nombre des contaminations depuis la mi-octobre. Le nombre des personnes vaccinées a été mercredi de 60 % supérieur à celui enregistré il y a deux semaines, d’après les données officielles. Selon un récent sondage, 46 % des non-vaccinés affirment qu’ils n’ont pas l’intention de le faire. La crainte d’effets secondaires est la raison la plus souvent évoquée.

Des experts expliquent aussi ces hésitations par le manque de confiance dans les institutions, par l’incohérence dans la mise en œuvre des mesures de restrictions et par une forte influence du mouvement des opposants à la vaccination. Quatre employés d’un centre d’aide sociale ont été licenciés mardi pour avoir refusé un test Covid, une première depuis que les autorités ont introduit en octobre la vaccination obligatoire ou le test pour les employés des secteurs de la santé et de l’aide sociale. Depuis le début de la pandémie, plus de 9.300 personnes sont mortes en Croatie des suites du Covid-19.