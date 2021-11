Opération « London Bridge is down ». Depuis soixante ans, Buckingham Palace​ répète et peaufine un protocole destiné au jour où la reine d’Angleterre mourra. La date à laquelle cela se produira ? Le lieu ? Peu importe. Tout a déjà été pensé dans les moindres détails par la couronne. Toute éventualité peut être parée grâce à ce plan millimétré, resté (quasi) secret jusqu’en 2017, avant qu'un journaliste du très sérieux Guardian ne le révèle.

D DAY

« London Bridge is down » ou « Le pont de Londres s’est effondré ». C’est par ces mots un peu mystérieux que le ou la Première ministre britannique sera averti du décès d’Elisabeth II, par son secrétaire particulier. A partir de cet instant, se déclenchera un protocole très sophistiqué, qui va durer neuf jours jusqu’aux funérailles de la reine.

De l’annonce codée, à l’avion spécial en stand-by dans l’ouest de Londres, on vous explique tout le plan en détail dans la vidéo en tête de cet article.