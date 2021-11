Elle avait disparu le 16 octobre, alors qu’elle campait avec ses parents en Australie-Occidentale. Cleo Smith a été retrouvée dans une maison fermée à clé, non loin de l’endroit où elle avait disparu. L’enquête de la police les a menés vers « la maison d’un particulier » à Carnarvon, dont les forces de l’ordre ont forcé l’entrée à une heure du matin pour récupérer la fillette.

Un homme, âgé de 36 ans et sans lien avec la famille, a été arrêté et est interrogé par la police. L’enquête avait mobilisé une centaine de policiers, lancés dans des recherches terrestres, aériennes et maritimes. Sur une radio, le commissaire Blanch a qualifié ce sauvetage de « tout simplement incroyable ». « C’est très rare. C’est quelque chose que nous espérions de tout cœur et c’est devenu réalité ».

« Notre famille est à nouveau au complet »

« La fillette est aussi bien que ce que nous pouvions espérer dans de pareilles circonstances », a-t-il ajouté. Elle a été prise en charge par une équipe médicale, mais a pu retrouver ses parents. « Notre famille est à nouveau au complet », s’est réjouie sa mère, Ellie Smith, dans un message accompagnant une photo de sa fille publiée sur Instagram​. De nombreux Australiens ont exprimé leur joie sur les réseaux sociaux, alors que la disparition de Cleo avait suscité une grande émotion dans le pays.