En Australie, les autorités pourraient bientôt autoriser l’abattage de chevaux sauvages. Aussi appelés brumbies, ces derniers sont considérés comme un fléau et leur nombre ne cesse d’augmenter. C’est notamment le cas en Nouvelle-Galles-du-Sud, dans le parc national de Kosciuszko. Là-bas, les autorités proposent de réduire le nombre de ces animaux et d’en abattre jusqu’à 10.000, rapporte Slate, lundi.

Les brumbies ne sont pas natifs de l’île. Ils y sont arrivés avec les premiers pionniers. Mais selon les autorités, l’Australie ne serait pas adaptée à ces mammifères aux sabots durs, explique la revue Nature. Les chevaux sauvages endommageraient ainsi les écosystèmes en broutant partout et en piétinant la végétation et les sols. Ils endommageraient également les cours d’eau.

Un projet validé par l’Académie australienne des sciences

En outre, leur nombre aurait doublé en cinq ans dans les parcs alpins australiens, ce qui inquiète davantage les autorités. Des campagnes d’abattage ont déjà été mises en place auparavant, avec des tirs réalisés par hélicoptère. Le nouveau projet consiste à réduire le nombre de brumbies présents dans le plus grand parc national alpin d’Australie.

Les autorités aimeraient que leur nombre passe d’environ 14.000 à un peu plus de 3.000. Ce plan a été validé par l’Académie australienne des sciences, qui considère même que le projet ne va pas assez loin. Selon elle, le parc du Kosciuszko aurait déjà été grandement fragilisé par les sécheresses et feux de brousse et ne pourrait pas se permettre d’avoir des brumbies sur son sol. Fin octobre, des scientifiques ont envoyé une lettre ouverte au ministre de l’Environnement de Nouvelle-Galles-du-Sud pour qu’il prenne des mesures.