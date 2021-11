Un geste mal interprété. Réunis ce week-end à Rome pour le G20, les dirigeants des vingt premières puissances économiques mondiales ont pris la pose dimanche devant la fontaine de Trevi, une étape touristique incontournable dans la capitale italienne.

Comme le veut la tradition, ils ont chacun lancé une pièce dans la fontaine. Toutefois, la signification de ce geste, répété par des milliers de touristes chaque année, a été mal interprétée sur Twitter. Bruno Maçães, ancien secrétaire d’État aux affaires européennes du Portugal, a avancé que les dirigeants jetaient une pièce pour « avoir de la chance dans la lutte contre l’urgence climatique ». Son message a été relayé des dizaines de milliers de fois depuis sa publication dimanche, y compris par des responsables politiques français, comme l’a noté LCI.

Si les touristes, et ces dirigeants, jettent une piécette dans la fontaine, c’est tout simplement pour s’assurer de retourner un jour à Rome. Une tradition confirmée par l’organisation du G20 sur Twitter :

The #G20 Leaders toss a coin into the Trevi Fountain.



The tradition holds that a coin thrown into the fountain will ensure a return to Rome. #G20RomeSummit #G20Italy pic.twitter.com/F335SJMRZ6