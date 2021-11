Toujours pas d’issue dans les tensions sur la pêche, entre la France et le Royaume-Uni. La discussion concernant le litige « se poursuivra demain » mardi entre les deux pays et la Commission européenne, a déclaré lundi Emmanuel Macron, écartant une application des mesures de rétorsion dès minuit, car « ce n’est pas pendant qu’on négocie qu’on va mettre des sanctions ».

« On verra où on en est demain à la fin de la journée pour savoir si les choses changent de nature » sur ce litige, a ajouté le président français devant la presse, en marge de la COP26​ à Glasgow (Royaume-Uni). « Les prochaines heures sont des heures importantes » et « j’ai compris que les Britanniques allaient revenir vers nous demain avec d’autres propositions ».