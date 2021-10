Les négociations entre les Etats européens, sur leur projet de régulation des géants du numérique, vont s’intensifier avec la perspective de s’entendre dès novembre sur les moyens de mettre fin à leurs dérives, mises en lumière par une lanceuse d’alerte de Facebook.

Les deux propositions de législation (DSA et DMA), présentées en décembre 2020 par la Commission européenne, sont depuis discutées au Parlement européen et au Conseil, qui représente les États.

Le trafic des plateformes gonflé

Ces pourparlers des Vingt-Sept, comme ceux des eurodéputés, se sont récemment accélérés, confortés notamment par les révélations de la lanceuse d’alerte de Facebook, Frances Haugen, sur l’incapacité systémique de l’entreprise à remédier aux effets néfastes de ses produits pour ne pas entraver l’augmentation de fréquentation et de ses bénéfices. Frances Haugen, qui doit être entendue le 8 novembre par les eurodéputés, accuse notamment Facebook d’avoir supprimé sciemment des filtres contre la désinformation pour gonfler le trafic des plateformes.

Or, le Règlement sur les services numériques (« Digital Services Act », DSA) veut interdire aux plateformes d’utiliser des algorithmes pour promouvoir de fausses informations et discours dangereux, avec pour les plus grandes une obligation de moyens pour modérer les contenus. Deuxième volet, le Règlement sur les marchés numériques (« Digital Markets Act », DMA), prévoit des règles spécifiques aux seuls acteurs « systémiques », dont la toute-puissance menace le libre jeu de la concurrence, avec notamment l’encadrement drastique de leur usage des données privées.

Batailles au Parlement

Parmi eux, les cinq « Gafam » américains (acronyme désignant Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft), qui financent à coups de millions d’euros un lobbying intense pour édulcorer les réglementations prévues. La Slovénie, qui assure actuellement la présidence tournante de l’UE, s’efforce de faire en sorte que les gouvernements européens adoptent une position commune sur ces deux lois lors d’une réunion le 25 novembre, a déclaré une diplomate du pays. « C’est sur le bon chemin, mais il reste des questions en suspens », observe un autre diplomate à propos du DMA. Les États lanceront ensuite des négociations avec les eurodéputés en vue de finaliser un accord définitif ouvrant la voie à l’adoption des textes pendant la présidence française de l’UE, qui débute en janvier.

« Le temps est compté », a averti cette semaine Thierry Breton, le commissaire européen à l’origine des deux propositions. Ce calendrier ambitieux pourrait être bousculé par des divisions persistantes au Parlement européen, même si les eurodéputés pilotant les discussions misent toujours sur un compromis d’ici début 2022. L’une des batailles porte sur le DMA, qui pourrait notamment contraindre Apple à ouvrir ses iPhone aux boutiques d’applications concurrentes, tandis que Facebook et Google seraient restreints dans leur traçage d’utilisateurs à des fins publicitaires – un outil qui leur assure des milliards de bénéfices.

Des amendes, voire des sanctions plus sévères

Les sociaux-démocrates (S & D), deuxième groupe politique au Parlement, souhaitent imposer ces exigences à un plus grand nombre d’entreprises, comme Netflix, Booking.com ou Airbnb, bien au-delà des seuls acteurs « systémiques ». Les autres groupes s’y opposent farouchement. « Jusqu’à présent, nous sommes sur la bonne voie » pour un compromis, tempère le rapporteur du texte Andreas Schwab (PPE, droite). Les négociations entre eurodéputés « pourraient être conclues dans les semaines à venir », assure Evelyne Gebhardt (S & D). Autre enjeu crucial pour le Parlement : qui sera chargé de faire respecter les nouvelles réglementations aux géants numériques ?

Certaines autorités nationales veulent garder la main, mais d’autres souhaitent que Bruxelles ait le pouvoir d’agir rapidement et de frapper fort partout dans l’UE, en particulier pour la loi sur les services numériques, qui vise à lutter contre les contenus illicites. Les entreprises technologiques encourent des amendes, voire des sanctions plus sévères, si elles ne remédient pas rapidement et efficacement aux problèmes signalés. Thierry Breton redoute qu’en l’absence d’un pouvoir fort à Bruxelles, certains États se montrent plus laxistes que d’autres.