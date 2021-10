La question, qui peut sembler très banale, agite les Etats-Unis depuis plusieurs années : dans quelles toilettes les personnes transgenres peuvent-elles aller ? Un affrontement idéologique, qui oppose classiquement républicains conservateurs et démocrates progressistes.

Bataille idéologique

Les premiers veulent obliger ces personnes à utiliser les toilettes correspondant à leur sexe de naissance, agitant la menace que ferait peser « un homme dans les toilettes des femmes ». Les seconds prônent la liberté d’aller dans le W.-C. qui correspond à l’identité sexuelle, démontrant statistiques à l’appui que l’argument des républicains relève de la psychose, et que les personnes transgenres sont plus souvent inoffensives et fragiles psychologiquement.

Mais l’affaire qui a éclaté en mai dernier en Virginie est une preuve supplémentaire pour les conservateurs qu’ils ont raison. Dans le lycée Stone Bridge de la ville d’Ashburn, une jeune fille a été violée dans les toilettes par un garçon de 14 ans, vêtu d’une jupe et s’identifiant comme gender fluid.

Le cas a déclenché une mini-tornade au niveau local, alors que le comté à majorité démocrate examinait justement une loi permettant aux élèves transgenres de choisir le pronom ou les toilettes correspondant à leur identité de genre. Cette loi fut seulement adoptée en août. Scott Smith, le père de la victime, irritée de ces discussions, a tenté d’interpeller les autorités éducatives du comté, à une réunion publique le 22 juin. Il s’est retrouvé plaqué au sol par des policiers, et la vidéo de son interpellation est devenue virale.

Lors de cette même réunion, le président du conseil, Scott Ziegler, a affirmé n’avoir aucune connaissance d’une telle agression et soutenu que le concept de « l’élève transgenre prédateur est tout simplement une vue de l’esprit ». Une version vacillante depuis que l’élève, transféré dans un autre lycée, a commis une autre agression le 6 octobre et a été jugé coupable de viol cette semaine par un juge des mineurs.

Obama et la campagne pour le poste de gouverneur

Surtout, l’affaire est devenue politique depuis. Glenn Youngkin, le républicain faisant campagne pour gouverner la Virginie, s’est emparé du sujet, flairant une bonne occasion de reconquérir les électeurs des classes éduquées ayant pris leurs distances avec Donald Trump. Il a ainsi rencontré un écho favorable chez des millions de conservateurs de Virginie et d’autres Etats, hérissés par ce qu’ils nomment le « radicalisme pro transgenre ».

Les démocrates, et leur candidat Terry McAuliffe, redoutent une défaite en Virginie assimilable à un camouflet national, dans cet Etat très polarisé. L’élection de mardi doit en outre servir de baromètre à la popularité de Joe Biden. Le parti en a appelé à la rescousse Barack Obama, le plus populaire des démocrates. Dans un meeting samedi, l’ancien président a dénoncé « une guerre culturelle hypocrite, inventée de toutes pièces ».