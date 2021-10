Ce n’est plus un simple « procès médiatique ». L’ancien gouverneur de l’Etat de New York Andrew Cuomo a été inculpé au pénal, mardi, d’un délit sexuel. Star déchue du parti démocrate, Cuomo est accusé d’avoir « touché de force » la poitrine d’une collaboratrice dans sa résidence d’Albany.

Il s’agit d’un « misdemeanor » (un délit) et non pas d’une « felony » (crime). Andrew Cuomo pourrait être jugé au pénal. Ce délit, de classe A, est passible d’un maximum d’un an de prison. Cuomo est accusé d’avoir « placé sa main de force sous le chemisier de la victime et sur son sein gauche, dans le but de satisfaire son désir sexuel ».

Andrew Cuomo a été accusé de harcèlement sexuel par 11 femmes. Après s’être longtemps arc-bouté, assurant qu’il n’avait jamais touché d’assistante ou de collaboratrice de manière « inappropriée », il a fini par démissionner en août. Son ancienne adjointe, Kathy Hochul, assure l’intérim, en attendant l’élection du 8 novembre 2022.