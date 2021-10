La désescalade n’aura pas fait long feu. Londres a annoncé ce jeudi vouloir convoquer l’ambassadrice de France en réponse aux menaces de rétorsion de Paris, qui reproche au Royaume-Uni d’accorder des licences de pêche post-Brexit aux pêcheurs européens en trop petit nombre.

Le gouvernement de l’île anglo-normande de Jersey s’est aussi dit « extrêmement déçu » par les mesures annoncées mercredi par la France et qui s’appliqueront à partir de mardi. Jersey a cependant annoncé la délivrance d’une vingtaine de nouvelles licences à des bateaux français, pour la plupart provisoires.

La France a promis d’interdire aux navires de pêche britanniques de débarquer leur cargaison dans les ports français, et de renforcer les contrôles douaniers de camions, si les pêcheurs français n’obtiennent pas d’ici mardi prochain plus de licences pour pêcher dans les eaux britanniques. Les deux pays ont multiplié les déclarations plus ou moins apaisantes cette semaine.

Bras de fer et tentatives de désescalade

« Nous répétons que le gouvernement a accordé 98 % des demandes de licences de la part de navires de l’UE pour pêcher dans les eaux du Royaume-Uni et comme nous l’avons clairement indiqué, examinerons tout élément de preuve pour ceux qui restent », a ajouté la même source, citant de nouveau un chiffre contesté par la France, qui parle de 90 %. Jugeant les actions envisagées par la France « injustifiées », la cheffe de la diplomatie britannique Liz Truss a donné pour instruction à sa secrétaire d’Etat chargée de l’Europe, Wendy Morton, de « convoquer l’ambassadrice française », a annoncé un porte-parole du gouvernement britannique dans un communiqué.

La ministre britannique de l’Environnement George Eustice a appelé au « calme » et à la « désescalade », affirmant que la porte de son gouvernement « était toujours ouverte », tandis que le Premier ministre français Jean Castex s’est dit « ouvert aux discussions » à condition que Londres « respecte ses engagements ».

Des discours discordants

Mais Londres a aussi jugé les mesures françaises « disproportionnées » et prévenu qu’elles feraient l’objet « d’une réponse appropriée et calibrée ». Le gouvernement britannique ne comprend que « le langage de la force », a rétorqué jeudi matin le secrétaire d’Etat français aux Affaires européennes Clément Beaune, tandis que la ministre de la Mer Annick Girardin a évoqué « un combat » pour contraindre le Royaume-Uni à respecter ses engagements.

L’accord post-Brexit, conclu in extremis fin 2020 entre Londres et Bruxelles, prévoit que les pêcheurs européens puissent continuer à travailler dans certaines eaux britanniques à certaines conditions. Dans les zones encore disputées, Londres et Jersey ont accordé un peu plus de 210 licences définitives mais Paris en réclame encore plus de 200.