Effroyable fait divers au Texas. Un shérif local a annoncé, ce mardi soir, avoir arrêté une mère de 35 ans, accusée d’avoir abandonné ses quatre enfants depuis plusieurs mois, ainsi que son compagnon, soupçonné du meurtre de l’un des garçons en 2020.

Ce dimanche, les trois enfants avaient été découverts livrés à eux-mêmes depuis des mois, dans un appartement sans électricité, avec le cadavre de leur frère. Ils étaient nourris par des voisins.

Le compagnon de la mère inculpé

C’est le plus âgé des trois enfants, un adolescent de 15 ans, qui avait prévenu la police « que son frère de 9 ans était décédé depuis un an et que son corps se trouvait dans la chambre près de la sienne ».

Le compagnon de la mère, Brian Coulter, 31 ans, a été inculpé pour le meurtre de ce garçon mort en 2020 à l’âge de 8 ans. La mère, Gloria Y. Williams, a été inculpée pour blessure sur enfant par omission, défaut de soins médicaux et de supervision.

Situation « horrible, tragique »

Ed Gonzalez, le shérif du comté de Harris, qui englobe la grande ville texane de Houston, a indiqué sur Twitter que d’autres charges devraient être retenues par la suite. Selon le shérif, les parents n’habitaient « vraisemblablement pas dans l’appartement depuis plusieurs mois ».

La situation est « horrible, tragique » pour ces trois enfants qui « vivaient dans des conditions assez déplorables », avait ajouté Ed Gonzalez lors d’une conférence de presse au moment de la découverte des faits.

Dénutrition et blessures physiques

L’aîné « faisait de son mieux pour prendre soin des autres », ses deux petits frères de 7 et 10 ans, avait-il encore précisé. Mais les deux plus jeunes ont « semblé souffrir de dénutrition et montré des signes de blessures physiques ».

En mai 2020, trois des enfants avaient cessé d’aller à l’école. Une procédure pour absences scolaires avait été engagée contre la mère dès 2019, puis abandonnée à cause de la pandémie de Covid-19. Les trois frères sont maintenant pris en charge par les services de protection de l’enfance.