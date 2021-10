Les groupes criminels ont une nouvelle fois montré leur puissance au Nigeria. Dans le sud-ouest du pays, 575 détenus de la prison de l’Etat d’Oyo, attaquée vendredi soir par des hommes lourdement armés, sont en fuite, a annoncé samedi le porte-parole de l’administration pénitentiaire.

« Le centre de détention de moyenne sécurité d’Oyo, dans l’Etat d’Oyo, a été attaqué par des hommes armés non encore identifiés, vers 21 heures 30 », a expliqué Olanrewaju Anjorin. « Les assaillants sont arrivés au centre lourdement armés et après un affrontement acharné avec les gardes, ils ont réussi à entrer dans la cour en utilisant de la dynamite pour faire sauter le mur ».

Des attaques récurrentes

Tous les prisonniers en détention provisoire ont été libérés, soit 837, mais le quartier des condamnés et celui des détenues n’ont pas été touchés. Cependant « 267 des évadés ont été retrouvés, laissant ainsi 575 personnes encore en fuite », a ajouté le porte-parole. Dans son communiqué, il ne précise pas si des personnes ont été blessées ou tuées au cours de cette attaque.

Le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, fait face à une forte insécurité et de vastes pans de son territoire subissent les activités de groupes criminels. Le 13 septembre, une prison avait été attaquée dans le centre du pays, dans l’Etat de Kogi, où 240 détenus avaient été libérés par la force. En avril, une autre prison avait été attaquée, cette fois dans le sud-est du pays en proie à des troubles séparatistes, et plus de 1.800 détenus s’étaient évadés.