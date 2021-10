De nombreuses questions dans l'affaire Gabby Petito vont rester sans réponse. Les restes humains retrouvés mercredi dans un parc de Floride ont pu être identifiés, et il s'agit bien de la dépouille de Brian Laundrie, a annoncé le FBI jeudi. Son identité a pu être confirmé par une comparaison avec des documents dentaires.

Le fiancé de Gabby Petito, la voyageuse morte étranglée fin août, était recherché comme une «personne d'intérêt» par les autorités. Les causes de sa mort devront être déterminées par l'autopsie, qui pourrait prendre plusieurs semaines.

#UPDATE: On October 21, 2021, a comparison of dental records confirmed that the human remains found at the T. Mabry Carlton, Jr. Memorial Reserve and Myakkahatchee Creek Environmental Park are those of Brian Laundrie. @FBITampa pic.twitter.com/ZnzbXiibTM