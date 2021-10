Rebondissement dans l’affaire Gabby Petito. Des affaires appartenant à Brian Laundrie, le fiancé de la jeune femme tuée fin août, ont été découvertes dans un parc de Floride près du domicile familial, a confirmé l’avocat de la famille à Fox News et CNN. Dans la foulée, ce qui semble être des restes humains partiels ont été retrouvés à proximité, selon NBC News. A ce stade, les autorités n’ont pas confirmé cette découverte, et l’identité de la personne qui serait décédée n’est pas connue. Le fiancé de Gabby Petito est introuvable depuis cinq semaines.

La police, une unité canine et un médecin légiste sont sur place. Selon NBC News, cette zone avait été fouillée il y a plusieurs semaines, mais elle était à l’époque recouverte d'eau après des pluies torrentielles.

Le FBI de Tampa, en Floride, a confirmé que des objets connectés à la recherche de Brian Laundrie avaient été découverts. Une conférence de presse pour faire le point sur l'enquête est prévue à 16h30 (22h30 heure de Paris).

UPDATE: Items of interest were located at the Carlton Reserve this morning in connection with the search for Brian Laundrie. An #FBI Evidence Response team is processing the scene. The reserve is closed to the public and no further details are available at this time. @FBIDenver pic.twitter.com/itOYRpY6fp