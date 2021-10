Au vu des images, le bilan a tout d’un miracle. Un avion transportant 21 personnes s’est écrasé mardi au décollage près de Houston, au Texas, aux Etats-Unis. « Les 18 passagers et trois membres d’équipage, ont survécu », a affirmé le sergent Stephen Woodard, du département de sécurité publique du Texas, lors d’une conférence de presse. Ces derniers sont parvenus à s’extraire de l’appareil avant que celui-ci ne prenne feu, ont rapporté les pompiers.

L’accident s’est produit peu après 10 heures locales. L’avion, un bimoteur McDonnell Douglas en partance pour Boston, a pris feu et a été pratiquement totalement détruit par l’incendie, montrent des images impressionnantes diffusées par les secours. Un blessé léger est seulement à déplorer, selon ce responsable.

#BREAKING: A large jet full of passengers crashed and burst into flames while attempting to take off from Houston Executive Airport Tuesday.https://t.co/GDCTWlESnE pic.twitter.com/jn8G6Y1lQN