L’Union européenne a exporté plus d’un milliard de doses de vaccins anti-Covid en dix mois vers plus de 150 pays, soit la moitié des doses produites en Europe, a affirmé ce lundi la Commission européenne par la voix de sa présidente, Ursula van der Leyen. Satisfaite, l’Allemande souligne que « très clairement, l’UE est le premier exportateur au monde de vaccins ».

Dans le détail, 87 millions de doses ont notamment été envoyées vers les pays à bas revenus grâce au mécanisme de solidarité Covax. L’UE donnera encore « au cours des prochains mois » au moins 500 millions de doses supplémentaires à ces pays vulnérables, « mais d’autres pays doivent aussi redoubler d’efforts », a ajouté la chef de l’exécutif européen.

Bruxelles se refuse pourtant toujours à lever les brevets sur les vaccins, réclamée par plusieurs pays (Etats-Unis, Inde, Afrique du Sud…) et ONG, pour produire des vaccins dans plus de pays. Mais l’Union européenne dispose de son propre mécanisme de contrôle. Ainsi, pour éviter toute pénurie, les exportations doivent être approuvées par le pays exportateur. Une mesure censée éviter qu' AstraZeneca n’honore d’autres commandes avant celles de l’UE. Le laboratoire est d’ailleurs le seul à avoir vu une exportation de doses lui être refusée (à destination de l’Australie), pour plus de 2.600 feux verts vers 56 pays.