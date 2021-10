Pour la deuxième fois en une semaine, la Grambling State University s’est réveillée endeuillée. Le 13 octobre, une personne de 19 ans avait été tuée et une autre de 16 ans blesséelors d’une fusillade. Cette fois, le bilan est un peu plus lourd : un mort et sept blessés. Les autorités ne pensent toutefois pas que les deux affaires soient liées, et le nom ainsi que la photo d’un suspect circulent déjà pour la première fusillade.

Alors que la seconde a eu lieu à une heure du matin dans la nuit de samedi à dimanche, un couvre-feu a été déclaré jusqu’à nouvel ordre, annonce l’université située en Louisiane dans un communiqué. Le match de football annuel est également annulé.

GramFam, now the is the time to be Unapologetically Unified as we rally to comfort one another after this morning’s incident. The campus has been cleared for normal operations, however, homecoming events scheduled for 10/17 have been canceled along w/classes on 10/18. pic.twitter.com/eTI0ssCOgI