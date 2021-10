Ses fans peuvent souffler. L’ex-président américain Bill Clinton, 75 ans, a quitté ce dimanche, l’hôpital de Californie où il avait été admis, mardi dernier, pour une infection, a annoncé le chef de l’équipe de médecins qui l’ont soigné. « Le président Clinton est sorti du centre médical UC Irvine aujourd’hui », a indiqué le Docteur Alpesh N. Amin dans un communiqué diffusé par le porte-parole de Bill Clinton sur Twitter.

Retour à la maison pour la fin de son traitement

Des images en direct de la chaîne CNN ont montré l’ex-président, masque sur le visage et accompagné de son épouse Hillary, quitter l’établissement et lever le pouce face aux caméras. « Sa fièvre et le nombre de ses globules blancs sont revenus à la normale et il va rentrer chez lui à New York pour finir son traitement par antibiotiques », a ajouté le docteur.

En tout, l’ancien président aura passé cinq nuits à l’hôpital. Selon les médias américains, il a d’abord été affecté par une infection des voies urinaires qui s’est propagée au système sanguin, provoquant une septicémie. Il se trouvait alors en Californie pour un événement lié à sa fondation quand il s’est senti fatigué. Il s’est rendu à l’hôpital où le risque de Covid-19 ou de problèmes cardiaques a été écarté.