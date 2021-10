La sincérité de la conversion à l’islam d’Espen Andersen Bråthen, qui a tué cinq personnes avec un arc mercredi en Norvège, est remise en question à ce stade de l’enquête, a indiqué ce samedi la police norvégienne. « L’hypothèse selon laquelle il s’est converti à l’Islam est moins crédible », a affirmé l’inspecteur Per Thomas Omholt lors d’une conférence de presse.

Le policier a expliqué que les avancées de l’enquête renforçaient les doutes sur la santé mentale d’Espen Andersen Bråthen, qui a reconnu avoir tué cinq personnes et en avoir blessé trois autres mercredi à Kongsberg (sud-est de la Norvège), où il réside. « L’hypothèse est qu’il n’a pas pris (la conversion) très au sérieux. Par là, nous voulons dire qu’il n’a pas suivi ou utilisé les traditions qui sont communes dans cette culture et religion », a dit le policier.

« Tout porte à croire qu’il a choisi ses victimes au hasard »

Espen Andersen Bråthen, un Danois de 37 ans, a été placé vendredi en détention provisoire pour quatre semaines, les deux premières en isolement total. Plutôt qu’en prison, il sera maintenu dans une institution médicalisée. Il a déjà été entendu à trois reprises par la police et le sera à nouveau « dès que son état le permet ». « Tout porte à croire qu’il a choisi ses victimes au hasard » et a agi seul, a précisé l'inspecteur Omholt, qualifiant l’homme de « peu sociable dans la vie et sur internet ».

Selon les forces de l’ordre, il aurait réfléchi à son attaque « quelques jours » auparavant. La police a aussi révélé l’identité des personnes décédées : Andréa Meyer, 52 ans, Hanne Merethe Englund, 56 ans, Liv Berit Borge, 75 ans, Gunnar Erling Sauve, 75 ans et Gun Marith Madsen, 78 ans. Trois blessés, qui n’ont pas été identifiés, sont sortis de l’hôpital depuis l’attaque.