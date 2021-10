L’homme de 37 ans qui a avoué être l’auteur d’une attaque meurtrière à l’arc en Norvège a été confié aux services de santé « après une évaluation de son état », a indiqué ce vendredi la procureure en charge du dossier, alimentant les questions sur sa santé mentale. Des doutes planent sur la santé mentale, et donc la responsabilité pénale, d’Espen Andersen Bråthen, le Danois qui a reconnu avoir tué cinq personnes et en avoir blessé trois autres mercredi à Kongsberg (sud-est) où il réside.

Bråthen avait commencé jeudi à faire l’objet d’une évaluation psychiatrique dont les conclusions devraient prendre plusieurs mois. Une juge doit se prononcer ce vendredi sur son placement en détention provisoire de Bråthen, sans présence physique du suspect. Les autorités ont demandé une détention de quatre semaines, dont les deux premières à l’isolement. En cas de décision positive, il ne serait pas incarcéré mais laissé sous la responsabilité des médecins, a précisé la procureure.

Si les attaques portent la marque d’un « acte terroriste » selon elles, les autorités norvégiennes n’excluent pas non plus la possibilité de troubles mentaux. « Il n’y aucun doute que l’acte lui-même a des apparences qui font penser que ça peut être un acte terroriste mais il importe maintenant que l’enquête avance et que l’on clarifie les motivations du suspect », a déclaré le chef des services de sécurité PST, Hans Sverre Sjøvold, jeudi. « C’est une personne qui a fait des allers-retours dans le système de santé pendant un certain temps », a-t-il toutefois souligné.