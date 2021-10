Le maintien à la tête du FMI de Kristalina Georgieva, accusée d’irrégularités, restait en suspens lundi, jetant une ombre sur les réunions d’automne de l’institution qui se tiennent cette semaine. Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international, qui estime avoir fait des « progrès significatifs » dans la compréhension de ce dossier, pourrait de nouveau se réunir lundi, selon deux sources proches du dossier, après une série de réunions la semaine dernière. Mais il n’est toujours pas parvenu à un consensus.

Quand bien même la direction du FMI venait à lui renouveler sa confiance, la directrice générale, une Bulgare âgée de 68 ans, ressortirait affaiblie de cette affaire qui a éclaté avec la publication, le 16 septembre, des conclusions d’une enquête du cabinet d’avocats WilmerHale. Cette enquête a pointé des irrégularités dans la rédaction des éditions 2018 et 2020 du rapport « Doing Business » de la Banque mondiale. Et ses auteurs ont accusé Kristalina Georgieva d’avoir fait pression sur ses équipes quand elle était directrice générale de la Banque mondiale pour que la Chine obtienne un classement plus favorable.

Un bilan honorable en faveur des pays vulnérables

L’absence de décision jette un froid sur les réunions du Fonds et de la Banque mondiale qui démarrent lundi. D’une part, l’Europe et l’ Afrique souhaitent son maintien. D’autre part, les Etats-Unis et le Japon sont pour l’heure réticents à la voir poursuivre ses fonctions, selon plusieurs sources proches du dossier. Une porte-parole du Trésor américain, Alexandra LaManna, a expliqué cette semaine que « la responsabilité » des Etats-Unis était « de préserver l’intégrité des institutions financières internationales » qui fournissent des données économiques de référence.

La Bulgare bénéficie néanmoins de forts soutiens. Jeffrey Sachs, directeur du Center for Sustainable Development de l’Université de Columbia, a ainsi estimé dans le Financial Times que sa destitution « serait une capitulation dangereuse et coûteuse devant l’hystérie anti-Pékin », allusion au fait que Washington accuse la Chine d’interférences dans les institutions internationales. Ses partisans mettent aussi en avant son bilan pendant la crise provoquée par la pandémie de Covid-19, la dirigeante ayant œuvré pour aider les pays les plus vulnérables.