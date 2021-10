C'est la fin de la saison des Prix Nobel. La dernière récompense, en économie, est allée au Canadien David Card, à l'Américain Joshua Angrist et à l'Américano-néerlandais Guido Imbens. Le trio, composés de spécialistes de l'économie expérimentale, « nous a apporté de nouvelles idées sur le marché du travail et montré quelles conclusions peuvent être tirées d'expériences naturelles en termes de causes et de conséquences », a salué le jury Nobel.