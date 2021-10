Depuis deux semaines, la France et l’Algérie sont entrées dans une nouvelle ère de crise diplomatique. Le ton est progressivement monté côté algérien face à de nouvelles mesures françaises concernant les visas, mais aussi aux propos d’Emmanuel Macron, relayés par Le Monde, qui ont entraîné des sanctions diplomatiques. Dernier épisode en date de l’escalade ce mardi : un ministre français accusé de « gros mensonge » et un blocage toujours effectif de l’espace aérien algérien aux avions militaires français. Rien ne laisse présager aujourd’hui que la tension pourrait redescendre de sitôt. Comment en est-on arrivé là ? 20 Minutes revient sur une détérioration en cinq actes des relations franco-algérienne.

Au départ, une affaire de visas

Le mardi 28 septembre, Gabriel Attal annonce à l’antenne d’Europe 1 que le gouvernement français a décidé de durcir les conditions d’obtention des visas à l’égard du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie. La France reproche à ces trois pays du Maghreb de freiner l’efficacité des reconduites à la frontière une fois les obligations de quitter le territoire français (OQTF) délivrées.

« C’est une décision drastique, c’est une décision inédite, mais c’est une décision rendue nécessaire par le fait que ces pays n’acceptent pas de reprendre des ressortissants que nous ne souhaitons pas et ne pouvons pas garder en France », a justifié le porte-parole du gouvernement. Les actes n’ont pas tardé à suivre. Depuis cette annonce, les délivrances de visas pour les ressortissants algériens ont baissé de 50 %.

Alger convoque l’ambassadeur français

Juste après l’annonce de Gabriel Attal, l’ambassadeur français à Alger est simplement convoqué. Le gouvernement algérien lui notifie « une protestation formelle » à la suite de la décision de Paris « affectant la qualité et la fluidité de la circulation des ressortissants algériens à destination de la France ».

Jusque-là, rien de bien grave. Il est même encore possible que cet entretien permette de faire avancer la coopération française et algérienne sur des règles migratoires communes. « Cela signifie que ça bouge, que le dialogue s’ouvre et qu’on va enfin pouvoir ouvrir cette question des laissez-passer consulaires », réagit à l’époque Marlène Schiappa sur BFMTV.

Emmanuel Macron et la « rente mémorielle »

Le samedi 2 octobre, Le Monde publie un article dans lequel il rapporte le « dialogue inédit » entre Emmanuel Macron et les petits-enfants de Harkis. Le quotidien explique qu’au cours de cette rencontre, le président de la République a affirmé que l’Algérie, après son indépendance en 1962, s’était construite sur « une rente mémorielle », entretenue par « le système politico-militaire ».

Le chef d’Etat a évoqué « une histoire officielle », selon lui, « totalement réécrite », qui « ne s’appuie pas sur des vérités » mais sur « un discours qui repose sur une haine de la France ». Enfin, il aurait questionné l’existence d’une nation algérienne avant la colonisation française.

L’Algérie hausse le ton

Cette fois, c’en est trop pour le gouvernement algérien. Le discours d’Emmanuel Macron, est un peu l’étincelle qui met le feu à un tas de poudre déjà bien conséquent. Le jour même des révélations du Monde, Alger décide « le rappel immédiat pour consultation » de son ambassadeur à Paris, Mohamed Antar-Daoud. Dans un communiqué, le gouvernement exprime son « rejet de toute ingérence dans ses affaires intérieures » et qualifie la situation de « particulièrement inadmissible engendrée par ces propos irresponsables ».

« Un rappel d’ambassadeur, ce n’est pas une rupture de liens diplomatiques, mais une façon de signifier un désaccord », réagissait pour 20 Minutes Hasni Abidi, directeur du centre d’étude de recherche sur le monde arabe et méditerranéen (CERMAM) en Suisse.

Mais le gouvernement algérien ne s’arrête pas là. Le lendemain, un porte-parole de l’état-major français affirme que l’Algérie a interdit le survol de son territoire aux avions militaires français, qui empruntent d’habitude son espace aérien pour rejoindre ou quitter la bande sahélo-saharienne où sont déployées les troupes de l’opération antidjihadiste Barkhane. Une sanction déjà plus lourde de conséquences selon le politologue Hasni Abidi, car elle « entrave la stratégie française au Sahel et constitue un élément handicapant pour la politique étrangère de la France ».

Emmanuel Macron tente de rattraper le coup sans y parvenir

Emmanuel Macron aura bien tenté de désamorcer la bombe en évoquant quelques jours plus tard les relations « vraiment cordiales » avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. « Mon souhait, c’est qu’il y ait un apaisement parce que je pense que c’est mieux de se parler, d’avancer », lance-t-il dans un entretien sur France Inter.

Des propos qui semblent avoir peu d'impact, puisque dimanche, le président Tebboune exige d'Emmanuel Macron « un respect total de l’Etat algérien ». « Nous sommes agressés dans notre chair, notre histoire, dans nos martyrs, nous nous défendons comme nous pouvons », déclare-t-il, ajoutant que « les relations avec la France relèvent de la responsabilité du peuple et de l’histoire. L’histoire ne peut pas être falsifiée ». « Il y a une déception du côté de la présidence », expliquait dans nos pages Hasni Abidi, qui assure que le gouvernement algérien, « très sensible à son image » se devait de réagir durement aux propos du président.

Abdelmadjid Tebboune ne s’est pas arrêté là. Il est également revenu sur l’élément déclencheur dans ce nouvel épisode de tension entre la France et l’Algérie : l’affaire des visas. Il s’en est cette fois pris au ministre de l’intérieur. « Moussa Darmanin a bâti un gros mensonge » quant au nombre d’immigrés clandestins algériens que la France a refoulé, a-t-il déclaré en utilisant le second prénom du ministre. « Il n’y a jamais eu 7.000 (Algériens à expulser). La France a évoqué avec nous plus de 94 (Algériens) parmi lesquels 21 ont été acceptés et 16 autres rejetés », a-t-il ainsi précisé. « Je ne vais pas pérorer dans un journal pour le populisme et la campagne électorale. Il n’y a jamais eu 7.000 (clandestins algériens, ndlr), c’est complètement faux », a-t-il ajouté alors que l’Algérie soupçonne le gouvernement français d’agir ces dernières semaines dans une logique électorale en vue de la présidentielle 2022.