La question européenne enflamme les débats en Pologne. Des dizaines de milliers de Polonais ont manifesté dimanche soir pour défendre l’appartenance de leur pays à l' Union européenne, après une décision de la Cour constitutionnelle polonaise contestant la primauté du droit européen.

Cette décision, refusant tout contrôle européen sur les lois polonaises, pourrait marquer un premier pas vers une sortie de la Pologne de l’UE – ce que le gouvernement a toutefois démenti. C’est contre cette idée d’un « Polexit » que les Polonais se sont mobilisés dimanche, à l’appel du chef de l’opposition et ancien président du Conseil européen Donald Tusk.

Donald Tusk encourage à « sauver la Pologne »

« Des dizaines de milliers de personnes à Varsovie et dans plus de 100 villes et villages en Pologne sont venues protester contre ce que ce gouvernement fait à notre patrie », a lancé Donald Tusk à une foule immense munie de drapeaux bleus européens dans la capitale. Plus tôt dans la journée, il avait appelé ses compatriotes à « défendre une Pologne européenne ». « Nous devons sauver la Pologne, personne ne le fera pour nous », avait-il ajouté sur Twitter.

« Je suis ici car je crains que nous quittions l’UE. C’est très important, surtout pour ma petite-fille », a déclaré Elzbieta Morawska, 64 ans, qui défilait à Varsovie. « Le Royaume-Uni vient de quitter l’UE et c’est une tragédie. Si la Pologne part maintenant, ce sera également une tragédie », a estimé pour sa part Aleksander Winiarski, 20 ans, qui étudie en Angleterre et manifestait également dans la capitale.

Des sondages en faveur de l’UE

La Pologne et d’autres pays d’Europe centrale et orientale ont rejoint l’Union européenne en 2004, 15 ans après que le mouvement syndical de Lech Walesa avait contribué à renverser le régime communiste. L’appartenance à l’UE reste très populaire, si l’on en croit les sondages, mais les relations entre Varsovie et Bruxelles se sont nettement tendues depuis l’arrivée au pouvoir en 2015 du parti populiste Droit et Justice (PiS).

Les heurts portent notamment sur les réformes de l’appareil judiciaire voulues par le gouvernement, et dont l’UE estime qu’elles vont nuire à l’indépendance de la justice et risquent de conduire à un amoindrissement des libertés démocratiques. Le plus récent de ces conflits est la décision vendredi de la Cour constitutionnelle polonaise qui a contesté la primauté du droit européen sur le droit polonais, jugeant plusieurs articles des traités européens « incompatibles » avec la Constitution du pays.