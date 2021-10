C’est une situation encore « active », selon la police. Un tireur a ouvert le feu mercredi dans un lycée du Texas, ses tirs touchant plusieurs personnes, selon les médias locaux. « Nous sommes sur les lieux d’une fusillade au lycée de Timberview », a indiqué sur Twitter la police locale d’Arlington, dans la banlieue de Dallas. Le lycée est actuellement en « lockdown », avec des élèves confinés dans leur classe pendant que la police vérifie chaque recoin de l’établissement.

We are on scene at a shooting at Timberview High School. We are doing a methodical search and working closely with @ATFHQ @mansfieldisd Police, @MansfieldPDTX @GrandPrairiePD and other agencies. We will be announcing a parent staging location soon once the location is identified pic.twitter.com/R08TuHPMHh