Un panneau bien peu diplomatique pour se moquer du Brexit. C’est ce que l’on distingue sur un photomontage qui fait le tour de Twitter. « Nous sommes désolés pour le choix limité », peut-on lire en anglais sur ce panneau vert, devant des rangées vides que l’on imagine aisément être celles d'un supermarché. La suite est plus étonnante : « Voilà le résultat quand on vote pour quitter l’UE et qu’on dit aux Européens "de se casser chez eux". Vous êtes contents maintenant ? », interroge le panneau.

Ce panneau est un photomontage. La photo originale a été prise dans un supermarché britannique. - Capture d'écran Twitter

Le montage a été relayé près de 3.000 fois et « aimé » par près de 14.000 personnes sur Twitter.

FAKE OFF

Ce message n’émane pas d’un gérant de supermarché en colère face aux difficultés d’approvisionnement que rencontre le Royaume-Uni. Il s’agit d’un photomontage humoristique qui circule depuis au moins le 24 août.

La photo originale a été prise dans un supermarché Co-op, comme l'ont repéré nos confrères espagnols de Newtral. Une représentante du supermarché confirme auprès de 20 Minutes que le panneau modifié qui circule sur Internet n’est pas authentique. On voit un panneau authentique sur ce tweet :

can confirm the grocery store shortages in the uk. thank you brexit and covid pic.twitter.com/jbB7L3QigL — Tracy Chou (@triketora) August 27, 2021

« A cause de problèmes d’approvisionnement touchant tout le pays, notre gamme n’est pas disponible dans son ensemble », lit-on sur le panneau.

Comme d’autres enseignes au Royaume-Uni, les magasins Co-op sont touchés par des difficultés d’approvisionnement depuis cet été. Les produits ménagers, la nourriture pour les animaux et la nourriture congelée étaient les produits les plus manquants des rayons début septembre, selon le site spécialisé The Grocer.

La pénurie continue et les supermarchés redoutent déjà la perspective de Noël. Les producteurs de dindes et de porc ont déjà alerté sur un risque de pénurie, tandis que les jouets risquent de ne pas arriver à temps en raison d’une très forte demande mondiale.

Ces étagères vides sont-elles uniquement la conséquence du Brexit ? La BBC avance plusieurs causes à cette désorganisation de la chaîne logistique : la pandémie de Covid-19, un manque de main d’œuvre, notamment causé par le départ de travailleurs originaires d’Europe de l’Est, un changement de la législation après le Brexit, ainsi qu’une forte demande mondiale sur certains biens. Le Grocer cite aussi une demande accrue des consommateurs, qui sont plus nombreux à se tourner vers les supermarchés qu’en septembre 2020.

Pour répondre à la demande, le gouvernement britannique a décidé d'accorder 10.500 visas provisoires. Une mesure bienvenue, mais qui ne règlera pas tous les problèmes. Il manque ainsi 100.000 chauffeurs routiers, selon l’industrie des transports.