La Russie a enregistré ce dimanche un nouveau record de décès quotidiens dus au Covid-19, en pleine quatrième vague de l’épidémie décuplée par le variant Delta et une campagne de vaccination très laborieuse. Lors des dernières vingt-quatre heures, 890 morts causées par le virus ont été recensées, selon le bilan du gouvernement. Cette semaine, le pays avait déjà battu à quatre reprises son record de décès quotidiens. Le décompte total atteint désormais officiellement 209.918 morts, faisant de la Russie le pays le plus endeuillé d’Europe.

Fin juillet, l’institut des statistiques Rosstat, qui possède une définition plus large des morts dues au Covid-19, faisait lui état de plus de 350.000 décès. Les nouvelles contaminations continuent par ailleurs de grimper. Ce dimanche, elles ont atteint 25.769, un niveau qui n’avait pas été atteint depuis le 16 juillet. Les cas sont principalement en hausse à Moscou (4.294) et Saint-Pétersbourg (2.463).

Depuis la mi-juin, la Russie est frappée violemment par le variant Delta du virus, plus contagieux. L’épidémie est renforcée par une campagne de vaccination laborieuse, le refus des autorités d’introduire des mesures sanitaires plus strictes, et le faible respect du port du masque au sein de la population. Selon les chiffres du site spécialisé Gogov, seuls 29,1 % des Russes sont actuellement complètement vaccinés, alors qu’il existe plusieurs vaccins nationaux.