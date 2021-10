Accusé d’avoir agressé sexuellement des dizaines de femmes dont des mineures, le millionnaire canadien et ancien magnat de la mode Peter Nygard a accepté d’être extradé aux Etats-Unis, a annoncé un tribunal canadien, ce vendredi.

En prison depuis décembre 2020, ce magnat de la mode, âgé de 80 ans, comparaissait vendredi matin devant un tribunal du Manitoba, à Winnipeg, dans le centre du Canada.

Peter Nygard maintenait « être innocent »

Le procureur de la Couronne, Scott Farlinger, a expliqué que Peter Nygard, qui a suivi cette courte audience en visioconférence depuis sa prison, avait accepté l'extradition. « Le processus peut maintenant aller de l’avant afin qu’il soit jugé aux Etats-Unis », a confirmé Brian Greenspan, l’un de ses avocats. « Il aura maintenant la possibilité de présenter sa défense et de contester la véracité des preuves qui ont été retenues contre lui », a-t-il ajouté rappelant que Peter Nygard maintenait « être innocent ».

L’homme d’affaires ne sera pas immédiatement transféré aux Etats-Unis puisque le ministre canadien de la Justice doit encore approuver cette extradition pour qu’elle devienne effective. Peter Nygard fait face aujourd’hui à neuf chefs d’accusation, dont ceux de racket et de trafic sexuel, selon l’acte d’accusation, impliquant des dizaines de victimes.

Un mandat d’arrêt

Les faits qui lui sont reprochés se seraient produits entre 1990 et 2020. Au cours de cette période, l’accusé et ses complices présumés, y compris des employés de son groupe, auraient « utilisé la force, la fraude et la coercition pour amener des femmes et des mineurs à avoir des relations sexuelles » avec eux, précise l’acte.

Dans la matinée, pendant l’audience, la police de Toronto a par ailleurs annoncé avoir émis un mandat d’arrêt contre Peter Nygard pour six accusations d’agression sexuelle et trois de séquestration, selon le communiqué. Des faits qui se seraient déroulés entre 1987 et 2006.