A partir de ce vendredi 1 octobre, la carte d’identité ne suffit plus pour rentrer sur le territoire britannique. Les voyageurs européens devront désormais présenter leur passeport à la frontière. « Seuls les résidents bénéficiaires de l’Accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, éligibles au (pre) settled status, pourront continuer à utiliser une carte d’identité jusqu’en 2025 », précise le site du gouvernement.

Conséquence du Brexit, cette décision pourrait faire baisser la fréquentation touristique du pays, déjà impactée par les mesures en vigueur pour lutter contre le Coronavirus. En effet, si la carte d’identité est gratuite en France, faire un passeport coûte 86 € pour un majeur, 42 € pour les mineurs de 15 à 17 ans et 17 € avant 15 ans.

La raison de ce changement ? Le gouvernement britannique soutient que « les cartes d’identité seraient plus faciles à contrefaire, alors que les passeports sont devenus très sophistiqués », explique dans l’Opinion Catherine Barnard, directrice adjointe de l’organisme de recherche The UK in a changing Europe. Les Anglais n’ont d’ailleurs pas de carte d’identité eux-mêmes. Pour l’heure, les voyageurs européens n’ont pas besoin de visa pour se rendre au Royaume-Uni.