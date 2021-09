Joe Biden peut – pour le moment – respirer. Les sénateurs américains ont approuvé jeudi un budget temporaire qui devra être dans la foulée adopté par la Chambre puis promulgué avant minuit par le président afin d’éviter la paralysie des services de l’Etat fédéral. En cas de retard, des centaines de milliers d’employés fédéraux se retrouveraient au chômage technique, avec la fermeture des ministères, parcs nationaux, musées, etc.

Le texte, qui prévoit une prolongation du budget jusqu’au 3 décembre, a été approuvé (65-35) avec le soutien de 15 républicains. Le chef de la majorité démocrate Chuck Schumer s’est réjoui de ce rare moment d’union tandis qu’il y a « tellement de choses à régler ici ».

Le plus dur reste à venir

Les Etats-Unis font en effet face à un défaut de paiement d’ici la mi-octobre si le Congrès ne relève pas le plafond de la dette. Il s’agit d’habitude d’un vote de routine, mais il survient cette année en plein bras de fer pour faire adopter deux gigantesques plans d’investissements de Joe Biden.

En théorie, la Chambre était censée voter jeudi sur une enveloppe de 1.200 milliards consacrée aux infrastructures, mais l’aile gauche du parti menace de torpiller le texte si un vote n’a pas lieu auparavant sur 3.500 milliards de dollars pour les réformes sociales et le climat. Sauf que deux sénateurs centristes, Joe Manchin et Kyrsten Sinema, soufflent le chaud et le froid, et les deux textes pourraient se retrouver menacés.