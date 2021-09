Avant l’ouverture de son procès ce jeudi en Allemagne, une ancienne secrétaire d’un camp de concentration nazi, aujourd’hui âgée de 96 ans, a pris la fuite, suscitant la consternation dans le tribunal où elle doit répondre de complicité de meurtre dans plus de 10.000 cas.

« L’accusée est en fuite (…) Un mandat d’arrêt a été émis », a sobrement annoncé le président de la Cour près de vingt minutes après l’ouverture prévue de la première audience ce jeudi à Itzehoe, dans le nord de l’Allemagne.

Première femme à être jugée pour des faits de nazisme

« Elle a quitté son foyer (pour personnes âgées) ce matin. Elle a pris un taxi », a précisé une porte-parole du tribunal d’Itzehoe, Frederike Milhoffer. Son avocat, Wolf Molkentin, était en revanche présent dans le prétoire mais il n’a fait aucune déclaration aux journalistes. Jusqu’ici les quatre anciens gardes ou employés de camps nazis qui ont été condamnés depuis dix ans en Allemagne s’étaient tous assis dans le box des accusés.

En raison de la présence prévue de plus de 130 journalistes ainsi que de nombreuses parties civiles, le tribunal d’instance d’Itzehoe a été déplacé dans un bâtiment d’une zone d’entrepôts à l’extérieur de la ville. Seule femme impliquée dans le nazisme à être jugée depuis des décennies en Allemagne, Irmgard Furchner ne s’est pas exprimée sur les faits qui lui sont reprochés avant l’ouverture du procès.

Ce dernier, s’il s’ouvre finalement, doit être suivi par celui, une semaine plus tard, d’un centenaire, un ancien gardien du camp nazi de Sachsenhausen, près de Berlin. Jamais encore l’Allemagne, qui a longtemps montré peu d’empressement à retrouver ses criminels de guerre, n’avait jugé d’anciens nazis aussi âgés. L’affaire est en outre examinée à la veille du 75e anniversaire de la condamnation à mort par pendaison par le tribunal de Nuremberg de 12 des principaux dirigeants du Troisième Reich. Irmgard Furchner, qui vit dans une résidence pour personnes âgées près de Hambourg, doit être jugée par une Cour spéciale pour « complicité de meurtre dans plus de 10.000 cas », selon le Parquet.

« Des ordres d’exécution et de déportation »

L’accusation lui reproche d’avoir participé au meurtre de détenus dans le camp de concentration de Stutthof, dans la Pologne actuelle, où elle travaillait comme dactylographe et secrétaire du commandant du camp, Paul Werner Hoppe, entre juin 1943 et avril 1945. Dans ce camp proche de la ville de Gdansk où périrent 65.000 personnes, « des détenus juifs, des partisans polonais et des prisonniers de guerre soviétiques » ont été systématiquement assassinés, selon le Parquet.

Selon l’avocat Christoph Rückel, qui représente depuis des années des survivants de la Shoah, « elle a tenu l’ensemble de la correspondance du commandant du camp ». « Elle a aussi tapé à la machine les ordres d’exécution et de déportation et apposé ses initiales », a-t-il assuré sur la chaîne régionale publique NDR. A l’issue d’une longue procédure, la justice avait estimé en février que la nonagénaire était apte à comparaître malgré son grand âge. Les auditions, prévues pour s’étaler jusqu’en juin 2022, devraient se limiter à quelques heures par journée d’audience.

Les anciens criminels nazis toujours recherchés

Soixante-seize ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la justice allemande continue de rechercher d’anciens criminels nazis encore en vie. Huit dossiers impliquant d’anciens employés des camps de Buchenwald et Ravensbrück notamment, sont actuellement examinés par différents parquets allemands, a indiqué l’Office central pour l’élucidation des crimes du national-socialisme. Ces dernières années, plusieurs procédures ont dû être abandonnées en raison de la mort des suspects ou de leur incapacité physique à être renvoyés devant des tribunaux.

Mais alors que l’Allemagne a condamné ces dix dernières années quatre anciens gardes ou comptable des camps nazis de Sobibor, Auschwitz et Stutthof, elle a jugé très peu de femmes impliquées dans la machinerie nazie, selon des historiens. Quelque 4.000 femmes ont officié comme gardienne dans les camps de concentration, selon des historiens. Mais peu ont été jugées après la Guerre. La jurisprudence de la condamnation en 2011 de John Demjanjuk, un gardien du camp de Sobibor en 1943, à cinq ans de prison ferme, permet désormais de poursuivre pour complicité de dizaines de milliers d’assassinats n’importe quel auxiliaire d’un camp de concentration, du garde au comptable.