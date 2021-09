Une potentielle intervention de l’armée, des scènes de chaos et de confusion, de nombreux appels au calme du gouvernement, des foules paniquées et tendues… La pénurie d’essence au Royaume-Uni, conséquence inattendue du Brexit, se fait de plus en plus sentir et n’en finit plus d’inquiéter outre-Manche.

Selon la PRA, l’une des associations de distributeurs de carburants, jusqu’aux deux-tiers de ses membres (5.500 sites indépendants sur un total de 8.000 stations dans le pays), se trouvaient à court de carburant dimanche, « les autres presque à sec ». Conséquence, des files d’attente de plusieurs heures parfois se créent devant les stations-service, les soignants et autres métiers essentiels craignent un manque d’essence pour leurs professions, et l’armée se tient prête ce lundi à intervenir pour aider au ravitaillement. Que s’est-il passé pour que la sixième puissance mondiale connaisse un tel chaos ? 20 Minutes fait le point.

D’où vient cette pénurie d’essence ?

Initialement, il s’agit d’un manque de chauffeurs routiers qui ne sont plus là pour livrer l’essence des raffineries. L’association de transporteurs RHA (Road Haulage Association) estime que le Royaume-Uni a besoin d’environ 100.000 chauffeurs routiers supplémentaires. Ce manque de main-d’œuvre est, selon le ministre des Transports du Royaume-Uni Grant Shapps, « principalement » dû à la pandémie de coronavirus. En raison des multiples confinements et de la nécessité de rester chez soi, les centres de formation de nouveaux chauffeurs sont restés fermés. Selon la BBC, 40.000 tests de formation à la conduite ont été annulés en raison de la pandémie.

Le Brexit a également joué un rôle dans cette pénurie de chauffeurs routiers : avec des procédures d’immigration beaucoup plus complexes qu’avant, les chauffeurs routiers venant de l’Union européenne hésitent désormais à travailler au Royaume-Uni, quand d’autres ont quitté le pays à la suite du Brexit. Le rôle du divorce entre Bruxelles et Londres est néanmoins sujet à controverse. Pour la RHA, le Brexit a privé le Royaume-Uni de 20.000 conducteurs européens. Un avis que ne partage pas le ministre des Transports, bien au contraire : « Grâce au Brexit, j’ai pu changer la loi et modifier la façon dont les tests de conduite fonctionnent, d’une manière que je n’aurais pas pu mettre en place si nous faisions encore partie de l’UE. »

Une défense qui laisse sceptique Éric Pichet, professeur d’économie et de finances, et économiste à la Kedge Business School : « Un tel phénomène ne se voit qu’au Royaume-Uni, alors que l’Italie ou la France ont également connu de multiples confinements. D’autant que le manque de main-d’œuvre étrangère se fait sentir dans tous les secteurs britanniques, mais il est le plus visible dans le secteur des carburants. »

Y a-t-il vraiment une pénurie de carburant ?

La crise a démarré en milieu de semaine dernière après la fuite d’un rapport confidentiel de BP, l’un des géants de l’essence au Royaume-Uni. Le rapport, destiné au gouvernement, ne décrivait que quelques dizaines de stations-service qui fermaient par manque de carburant.

Rendu public, ce rapport a créé des achats paniques et massifs de la population, créant un cercle vicieux : plus la population achetait de l’essence par peur de la pénurie, plus les stations-service fermaient, et plus la population avait peur de manquer et allait acheter de l’essence. « Le ravitaillement des stations-service fonctionne en flux tendu. Quand cela déraille, tout l’engrenage dérape et la situation peut vite dégénérer en quelque chose d’irrattrapable », note Éric Pichet.

La situation va-t-elle s’améliorer ?

La situation devrait déjà un peu se rétablir d’elle-même dans les jours à venir, espèrent le gouvernement et la PRA, lorsque les achats paniques ne se feront plus et que l’essence retrouvera une consommation normale. Néanmoins, selon BP, le retour à la totale normalité ne se fera pas de suite : il faudra « du temps au secteur pour renforcer les livraisons et reconstituer les stocks. »

En ce qui concerne la pénurie de chauffeurs routiers, Londres s’est résolu ce samedi à amender sa politique d’immigration post-Brexit et à accorder jusqu’à 10.500 visas de travail de trois mois, tranchant avec la politique de Boris Johnson depuis le divorce européen. Le Premier ministre britannique souhaitait initialement que l’île se passe de main-d’œuvre étrangère et renforce les conditions pour travailler au Royaume-Uni.

Un tel problème peut-il arriver en France ?

La France n’étant pas concernée par le Brexit, le risque est bien moindre. « Certes, il y a pu avoir un manque de formation de chauffeur routier, mais sans les pertes des chauffeurs étrangers en plus, la situation semble gérable. Et la France pourra bien plus facilement faire appel à de la main-d’œuvre étrangère européenne », appuie Éric Pichet.