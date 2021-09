Il est resté assis, sans réaction. Lundi, le roi déchu du R & B, Robert Kelly (R.Kelly), a été reconnu coupable par un jury new-yorkais des neuf charges qui pesaient contre lui, notamment d’exploitation et de trafic sexuel, ainsi que de racket. L’interprète du tube I Believe I Can Fly, qui connaîtra sa peine en mai 2022, risque la prison à vie. Il devra encore faire face à la justice de l’Illinois et du Minnesota.

