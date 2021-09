La Suisse a dit oui ce dimanche au mariage pour tous, selon les premières tendances publiées immédiatement après la clôture des bureaux de vote dimanche. Le oui atteindrait 64 %. Les estimations publiées par l’institut de sondage gfs.bern semblent donc confirmer sans surprise ce que prédisaient tous les sondages précédent le scrutin, qui ont toujours donné une nette majorité aux partisans de l’ouverture du mariage aux couples homosexuels. La projection laisse entendre un score du « oui » plus important que prévu.

En rejetant l’initiative prise par les opposants à un projet lancé par le gouvernement fédéral, le pays alpin s’aligne donc sur la grande majorité des pays d’Europe occidentale. Le camp du non avait repris des couleurs à l’approche de la date du vote mais reste très largement minoritaire. Le dernier sondage de l’institut gfs.bern réalisé entre le 1er et le 9 septembre donnait 55 % au oui et 27 % au non. Son enquête d’opinion précédente entre le 2 et le 16 août affichait un écart plus important à 55-20 %.

Un registre des homosexuels dans certains cantons jusqu’en 1990

Le sondage mettait en exergue que certain groupes religieux et les membres de l’Union démocratique du centre (UDC) étaient les principaux opposants, mais au sein même de ces groupes les partisans du oui ne manquent pas. La Suisse a dépénalisé l’homosexualité en 1942, mais diverses polices municipales ou cantonales disposaient – dans certains cas jusqu’au début des années 1990 – de registres recensant les homosexuels.

Les couples homosexuels peuvent déjà nouer un pacte civil mais le nouveau texte prévoit que les couples de même sexe puissent adopter un enfant conjointement. Les couples de femmes pourront de surcroît recourir au don de sperme, un des points les plus controversés. Les opposants ont axé leur campagne – qui a été marquée par des affiches chocs – sur ce point, déplorant la marchandisation de l’enfant et jugeant que « le mariage pour tous tue le père ».

Une autre initiative sur la fiscalité rejetée

Sur une de leurs affiches, on peut voir un bébé en pleurs, avec une étiquette à l’oreille d’habitude réservée au bétail, et cette question : « Des bébés sur commande ? » Sur une autre, une énorme tête de zombie, censée représenter un père décédé, fixe les passants. Une école primaire en Valais a décidé de la recouvrir car elle effrayait les enfants.

En revanche, selon les estimations de l’institut gfs.bern, les électeurs ont rejeté une seconde proposition qui leur était soumise ce dimanche et lancée à l’initiative des jeunes du Parti socialiste qui a pour slogan « L’argent ne travaille pas, toi oui ! » et qui a vite été surnommée initiative Robin des bois. L’initiative demandait que les revenus du capital – les intérêts, les dividendes par exemple – soient imposés 1,5 fois plus que ceux du travail.

Une exonération à cet impôt à hauteur de, par exemple, 100.000 francs par année est prévue mais les recettes fiscales supplémentaires seraient utilisées pour réduire l’imposition des faibles et moyens revenus ou pour financer des prestations sociales telles que des crèches, des subsides à l’assurance-maladie ou la formation, souligne le site des partisans de cette proposition. Les sondages donnaient déjà l’initiative perdante.