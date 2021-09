Brian Laundrie est officiellement un homme recherché par la justice américaine. Jeudi, un mandat d’arrêt a été émis contre le fiancé de Gabby Petito, cette randonneuse dont la dépouille a été retrouvée dans le Wyoming, la semaine dernière, a annoncé le FBI. Brian Laundrie, qui s’est volatilisé il y a une semaine, en Floride, n’est pas – pour le moment – accusé d’avoir tué Gabby Petito : le mandat d’arrêt fait suite à son inculpation pour une fraude bancaire. Les recherches se poursuivent pour le retrouver en Floride, avec une équipe de plongeurs arrivée pour sonder une zone marécageuse.

Today's official #FBIDenver statement and the arrest warrant for Mr. Brian Laundrie are attached. pic.twitter.com/eV1IY4l681 — FBI Denver (@FBIDenver) September 23, 2021

Brian Laundrie a été inculpé par un grand jury pour avoir utilisé une carte de crédit ne lui appartenant pas et retiré de l’argent d’un compte n’étant pas le sien « après la mort de Gabby Petito », entre le 30 août et le 1er septembre, pour un total de « plus de 1.000 dollars », indique le FBI. Selon toute vraisemblance, il s’agissait de la carte et du compte de sa compagne, mais les autorités américaines ne l’ont pas confirmé.

« Pas de réseau dans le Yosemite »

Gabby Petito a été vue en vie pour la dernière fois le 27 août, dans un restaurant mexicain de Jackson, dans le Wyoming. Une témoin a affirmé à Fox News avoir assisté à une dispute intense entre la jeune femme et son fiancé, décrit comme « agressif » et « hurlant après du staff ». Gabby Petito, « en larmes », serait revenue pour s’excuser auprès des serveurs. Le FBI n’a pas mentionné cet épisode, mais le restaurant Merry Piglets a confirmé sur Instagram que Gabby Petito et Brian Laundrie étaient bien présents dans l’établissement.

Le 30 août, la mère de la jeune fille a reçu un dernier SMS envoyé depuis le téléphone portable de Gabby Petito. Un message court, de quatre mots : « Pas de réseau dans le Yosemite » qui n’a visiblement pas été envoyé par la jeune fille. Le parc national du Yosemite se trouve en effet en Californie, à plus de 1.300 km du Wyoming. Sa dépouille a été retrouvée près d’un camping, à 75 km du restaurant.

Le FBI assure continuer d’enquêter sur la mort de Gabby Petito, classifiée comme un « homicide » par la médecin légiste. Brian Laudrie, lui, était toujours considéré, jeudi soir, comme une « persone d’intérêt » et pas encore un suspect par le FBI. Une distinction sémantique mais surtout juridique : pour qualifier publiquement une personne de « suspect », la police doit disposer de suffisamment d’éléments (preuves matérielles, cause probable etc.) pour éviter d'accuser une personne innocente, qui peut ensuite attaquer en justice.