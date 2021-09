Les ministres des Affaires étrangères américain et français, Antony Blinken et Jean-Yves Le Drian, pourront « échanger leurs points de vue » ce mercredi lors d’une réunion avec d’autres puissances à l’ONU, même si aucun tête-à-tête n’est encore programmé sur la crise qui oppose les deux pays alliés. Il s’agit d’une réunion traditionnelle avec leurs homologues des autres pays membres permanents du Conseil de sécurité et le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, a indiqué mardi une responsable de la diplomatie américaine.

« Ils seront certainement dans la même pièce » (en l’occurrence la salle du Conseil de sécurité) et « échangeront leurs points de vue sur un certain nombre de choses », a-t-elle dit à des journalistes. Elle n’a pas fait état d’une rencontre bilatérale à ce stade en marge de l’Assemblée générale de l’ONU qui se tient cette semaine à New York, sans toutefois l’exclure définitivement. Lundi, Jean-Yves Le Drian avait seulement dit qu’il croiserait le secrétaire d’Etat américain « dans les couloirs » de l’ONU.

Une autre réunion annulée par la France

En revanche, une autre rencontre initialement prévue pour ce mercredi, qui devait réunir Antony Blinken et Jean-Yves Le Drian mais aussi leurs homologues britannique et allemand, Liz Truss et Heiko Maas, a été annulée. La responsable américaine a évoqué des questions d’agenda, mais plusieurs sources diplomatiques ont indiqué que l’annulation avait été demandée par Paris. La France est très remontée depuis l’annonce faite mi-septembre par Joe Biden d’une nouvelle alliance stratégique avec l’Australie et le Royaume-Uni, qui torpille un mégacontrat de sous-marins français à Canberra.

Le président des Etats-Unis a demandé depuis plusieurs jours à parler au téléphone avec son homologue français Emmanuel Macron, qui a fait savoir sans autre précision que cet entretien aurait lieu prochainement. Ce mercredi, en lieu et place de la réunion à quatre annulée, Antony Blinken aura une rencontre bilatérale avec le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. Ce dernier avait manifesté lundi la « solidarité » des pays de l’Union européenne à l’égard de Paris à l’issue d’une réunion ministérielle des 27 pays membres de l’UE tenue en marge de l’Assemblée générale de l’ONU.