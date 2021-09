C’est un peu « l’éléphant dans la pièce » qu’il vaut mieux ignorer. Après leur rencontre bilatérale, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, mardi, Joe Biden et le Premier ministre australien Scott Morrison ont loué le partenariat entre les deux pays dans la région indo-pacifique. Mais lors d’une courte déclaration, ils ont pris soin d’esquiver les questions criées par les journalistes sur la crise des sous-marins, alors que Joe Biden et Emmanuel Macron doivent s’entretenir au téléphone dans la semaine.

BIDEN: "It goes way beyond just our partnership. Our partnership is in line with all the other democracies in the world."



Both Biden and Scott Morrison at pains to point out that a US/Australia partnership "reaches out" to other nations. Read; the French. pic.twitter.com/wdlrlm1qkP