Il retire son masque à plusieurs reprises tandis qu'une femme essaie patiemment de le lui remettre. La vidéo d’un enfant de 2 ans tournée dans une crèche desEtats-Unis est devenue virale sur les réseaux sociaux au cours des derniers jours. Elle a été filmée dans l’Etat de New York, où les enfants de plus de deux ans scolarisés ou à la crèche doivent porter un masque depuis le 15 septembre.

La séquence, d’une durée d’une minute environ, a été postée sur les réseaux sociaux vendredi matin par la mère du garçonnet. Cette dernière a depuis retiré la vidéo, car des personnes l’utilisent pour « faire une mauvaise publicité à la crèche », a indiqué l’Américaine sur son compte Facebook.

L’objectif ? Limiter la diffusion du variant Delta, selon la gouverneure

La mère de famille indique que le personnel de la crèche ne faisait qu’appliquer les nouvelles règles de cet Etat du Nord Est du pays. En postant ces images, elle voulait souligner « à quel point il est ridicule d’imposer le port du masque à des enfants de 2 ans pendant sept à dix heures par jour ».

Depuis le 15 septembre, le personnel, les visiteurs mais aussi les enfants âgés de deux ans et plus doivent porter un masque à la crèche, à la garderie et à l’école dans cet Etat. L’objectif est de limiter la diffusion du variant Delta. « Pour les enfants de moins de 12 ans qui ne peuvent pas encore être vaccinés, les masques sont la meilleure ligne de défense contre l’infection par le Covid-19, a avancé la gouverneure, Katy Hochul. Cette nouvelle exigence relative aux masques garantit que les enfants de nos structures d’accueil bénéficient de la même protection que les enfants de nos écoles. »

L’agence sanitaire fédérale recommande, mais n’impose pas, le masque pour ces âges

Cette limite d’âge rejoint celle préconisée par les CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies), principale agence fédérale de santé publique des Etats-Unis, a souligné la gouverneure. Pour les crèches et les garderies, les CDC recommandent –mais n’imposent pas– le port du masque pour les enfants à partir de 2 ans, en plus des autres gestes barrières. Ils formulent les mêmes recommandations pour les écoles. L’académie américaine de pédiatrie conseille également le port du masque à partir du même âge.

L’OMS, quant à elle, recommande le port du masque à partir de 6 ans. L’organisation mondiale explique que « les enfants âgés de 5 ans et moins ne devraient pas être obligés de porter un masque. Cette indication est fondée sur la sécurité et l’intérêt global de l’enfant, et sur sa capacité à utiliser un masque correctement avec une assistance minimale. »

La nouvelle mesure voulue par Katy Hochul a été accueillie diversement par les professionnels de la petite enfance, rapportent les médias locaux.

Au mois de mai, le précédent gouverneur avait déjà décidé que les enfants âgés de 2 à 5 ans devaient porter un masque à l’école ou à la crèche, une mesure qui était finalement restée en place moins d’une semaine. Cet été, le port du masque était encouragé, mais non obligatoire, pour les enfants qui fréquentaient des camps de vacances.