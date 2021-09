Le fiancé d’une jeune Américaine dont la mystérieuse disparition passionne les Etats-Unis, fiancé vu par la police comme « personne digne d’intérêt pour l’enquête », a à son tour disparu depuis plusieurs jours, selon ses parents. Gabrielle Petito, 22 ans, avait quitté New York en juillet avec son compagnon Brian Laundrie, 23 ans, le début d’un voyage en van censé durer quatre mois et dont les étapes étaient régulièrement partagées par le couple sur Instagram et YouTube, à travers des photos et vidéos.

Mais le 1er septembre, Brian Laundrie est rentré seul avec le van à leur domicile de Floride. Le 11 septembre, la famille de Gabrielle Petito a signalé sa disparition, disant n’avoir pas eu de nouvelles d’elle depuis la fin août. Après avoir suivi les amoureux sur les réseaux sociaux pendant des semaines à travers les magnifiques paysages de l’ouest américain, les internautes ont commencé à se mobiliser pour tenter de retrouver la jeune fille, et les médias se sont emparés de l’histoire.

La police a annoncé qu’elle traitait pour l’instant la disparition de Brian après celle de Gabrielle comme « un cas de disparitions multiples ». « Lorsque nous aurons des détails, nous ferons une déclaration », a tweeté le chef de la police de North Port Todd Garrison.

The conversation at the Laundrie home is complete. Once we have the details, a statement will be made. We ask for calm! Please let us work through this and information will be forthcoming.@NorthPortPolice