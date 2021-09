Un influent avocat américain, dont la femme et le fils ont été tués, a été inculpé ce jeudi de fraude à l’assurance et de faux témoignage pour avoir organisé, sans succès, son propre meurtre.

Au cœur d’une affaire à tiroirs qui tient les Etats-Unis en haleine, Alex Murdaugh, 53 ans, s’est rendu à la police de Caroline du Sud jeudi matin. Quelques heures plus tard, une juge l’a remis en liberté conditionnelle contre le versement d’une caution de 20.000 dollars. L’avocat nie toute responsabilité dans la mort de son épouse Maggie, 52 ans, et de son fils Paul, un étudiant de 22 ans, qu’il a découverts criblés de balles le 7 juin devant le pavillon de chasse familial.

Cure de désintoxication

Mais il reconnaît avoir demandé à un ancien client de l’abattre afin que son dernier fils encore en vie touche 10 millions de dollars d’assurance-vie. Le tireur l’a blessé à la tête le 4 septembre mais Alex Murdaugh a survécu. Lors de l’audience jeudi, son avocat Dick Harpootlian a assuré qu’il souffrait depuis vingt ans d’une grave addiction aux opiacés. « La mort de sa femme et de son fils l’ont fait craquer », a-t-il plaidé.

En attendant d’être jugé pour cette arnaque ratée, Alex Murdaugh va suivre une cure de désintoxication. Ses ennuis judiciaires ne s’arrêteront sans doute pas là. La police de Caroline du Sud enquête également sur des accusations de détournements de fonds dans son cabinet d’avocats et vient d’ouvrir des investigations sur la mort de son employée de maison en 2018.

Histoire sans dessus dessous

A l’époque, Alex Murdaugh avait expliqué que Gloria Satterfield, qui travaillait depuis plus de 20 ans pour la famille, était tombée dans les escaliers après avoir trébuché sur un chien et la mort avait été classée comme « naturelle ». « Sur la base d’une requête du médecin légiste du comté de Hampton et d’informations reçues dans le cadre d’autres enquêtes impliquant Alex Murdaugh », la police a annoncé l’ouverture d’investigations criminelles.

Par ailleurs, elle avait déjà rouvert en juin une enquête sur le décès d’un jeune homme de 19 ans, Stephen Smith, retrouvé mort en 2015 le long d’une route située près de la maison des Murdaugh, visiblement renversé par un chauffard. La police avait expliqué avoir pris cette décision après avoir reçu des informations dans le cadre de son enquête sur les meurtres de Maggie et Paul Murdaugh, sans donner plus de détails.

Ce double meurtre reste pour sa part non élucidé. L’héritage familial d’Alex Murdaugh, dont le père, le grand-père et l’arrière-grand-père ont occupé des postes de procureur pendant 87 ans, a alimenté les soupçons sur une possible complaisance des forces de l’ordre dans le dossier.