Le Capitole était l'objet ce vendredi à Washington de fortes mesures de sécurité à la veille d'une manifestation en soutien aux partisans de Donald Trump arrêtés pour avoir participé au violent assaut du siège du Congrès américain le 6 janvier.

Une haute barrière a été érigée sur la place autour de l'imposant bâtiment surmonté d'un dôme blanc et la police a prévu de fermer les routes alentour dès vendredi soir, craignant des débordements. A la différence du 6 janvier, le Congrès ne sera pas en séance et les parlementaires ne seront donc pas à l’intérieur lorsque les manifestants se retrouveront samedi à midi près de cette enceinte, sous le mot d'ordre «Justice for J6» (Justice pour le 6 janvier).

La police enfin préparée

Les autorités s'attendent à ce qu'environ 700 manifestants répondent à l'appel de l'organisation «Look Ahead America», qui veut dénoncer «le traitement tyrannique et inhumain des prisonniers politiques du 6 janvier». Les organisateurs ont demandé aux participants de ne pas porter de signes politiques, y compris en «soutien au président Trump ou au président Biden».

La police est «bien mieux préparée» que le 6 janvier, avait estimé le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, en début de semaine après une réunion avec les forces de l'ordre. Elles donneront une conférence de presse vendredi à 13h, heure locale. Le 6 janvier, des milliers de partisans de Donald Trump s'étaient rassemblés aux abords de la Maison Blanche pour écouter celui qui était encore président.

600 personnes inculpées

Puis plusieurs centaines d'entre eux, criant à la fraude lors de la présidentielle de novembre, remportée par Joe Biden, avaient forcé l'entrée du Capitole pendant que les parlementaires, en présence du vice-président Mike Pence, certifiaient la victoire du démocrate. Les élus avaient dû être évacués en urgence face à l'avancée des émeutiers.

Acquitté après un procès en destitution pour incitation à la violence, mené tambour battant au Congrès après l'insurrection, Donald Trump affirme encore, sans aucune preuve, que l'élection a été truquée et défend les manifestants arrêtés.

«Toutes nos pensées vont à ceux qui sont persécutés aussi injustement à cause de la manifestation du 6 janvier concernant l'élection présidentielle truquée», a-t-il écrit jeudi, sans mentionner directement la manifestation de samedi. Environ 600 personnes ont été arrêtées pour leur participation à l'attaque et la majorité ont été inculpées, pour des chefs plus ou moins lourds.