Avec sa robe « Taxez les riches », au gala du Metropolitan Museum of Art (Met), Alexandria Ocasio-Cortez, figure de l’aile gauche du parti démocrate américain, a donné le ton sur l’objectif du projet de réforme fiscale de Joe Biden, examiné au Congrès.

En apparaissant dans une robe de soirée blanche sur laquelle était estampillé en lettres rouges écarlates « TAX The RICH », lundi soir au gala du Met, l’élue de New York à la Chambre des représentants a fait sensation.

"TAX THE RICH," read a slogan on Representative Alexandria Ocasio-Cortez's dress at the #MetGala. https://t.co/Wen9W3VggX pic.twitter.com/UuHdalEd3h — The New York Times (@nytimes) September 14, 2021

« Equité économique »

Quelques heures plus tôt, les démocrates de la Chambre avaient présenté leur projet qui comprend des hausses d’impôts pour les Américains les plus fortunés et les grandes entreprises, revenant ainsi sur les coupes actées en 2017 sous Donald Trump. « Je ne veux punir le succès de personne, mais les riches profitent depuis trop longtemps » d’une fiscalité avantageuse, contrairement à la classe moyenne, a tweeté Joe Biden mardi. « J’ai l’intention de faire adopter l’une des plus importantes réductions d’impôts jamais réalisées pour la classe moyenne, qui sera financée en faisant payer leur juste part à ceux qui sont au sommet » de l’échelle économique, a continué le président américain.

Alexandria Ocasio-Cortez s’est empressée de préciser sur ses comptes Twitter et Instagram qu’elle n’avait pas déboursé un centime des 35.000 dollars de droits d’entrée pour assister au rendez-vous ultra-mondain et incontournable du tout New York. « Avant que les ennemis se déchaînent, les élus new-yorkais sont régulièrement invités et assistent au Met en raison de (leurs) responsabilités dans la supervision et le soutien des institutions culturelles de la ville », a-t-elle expliqué. Elle n’a pas payé non plus la robe de la créatrice noire Aurora James, qui œuvre en faveur de « l’équité économique » selon son compte Instagram.

Financer des réformes sociales

Avec sa robe, Alexandria Ocasio-Cortez a d’emblée mis la pression sur les démocrates qui ont entamé les négociations et doivent désormais trouver un consensus sur le texte qui sera soumis au vote. Selon le projet publié par la commission chargée des questions fiscales à la Chambre («Ways & Means »), contrôlée par les démocrates, l’impôt des ménages américains aux revenus les plus élevés passerait de 37 % à 39.6 %, cette tranche supérieure concernant les particuliers gagnant 400.000 dollars par an et 450.000 dollars pour les couples mariés.

L’impôt sur les entreprises réalisant plus de cinq millions de dollars de revenus annuels passerait de 21 % à 26,5 %. Ce taux est moins élevé que celui prévu par le président Joe Biden dans son projet de réforme fiscale (28 %) mais supérieur à celui proposé par le sénateur démocrate clé Joe Manchin (25 %). Le taux d’imposition sur les sociétés avait été abaissé de 35 % à 21 % lors de la grande réforme fiscale du président républicain Donald Trump. La réforme de Joe Biden est censée financer en grande partie son plan titanesque de réformes sociales, d’un montant de 3.500 milliards de dollars sur dix ans.

« Transformer » la société américaine

Mais selon les estimations du « Joint Committee on Taxation », un comité non partisan du Congrès, ce projet permettrait de dégager seulement quelque 2.100 milliards de dollars dans le même temps. Les républicains devraient farouchement s’opposer à ces propositions. Mais les démocrates pourront utiliser une voie parlementaire pour adopter leur réforme avec leurs seuls votes. Compte tenu de leurs majorités très minces dans les deux chambres, les démocrates doivent néanmoins absolument parvenir à un difficile consensus dans leur camp entre l’aile gauche et les plus centristes.

Baptisé « Build Back Better » («Reconstruire en mieux »), le plan Biden de réformes sociales prévoit 3.500 milliards de dollars d’investissements sur dix ans pour « transformer » la société américaine : des maternelles gratuites, un meilleur accès à la santé, des investissements dans les logements publics, des régularisations d’immigrés et la lutte contre le changement climatique. « Le temps est désormais aux crèches, aux soins de santé, à l’action en faveur du climat. Taxez les riches », a encore tweeté Alexandria Ocasio-Cortez. Les chefs démocrates du Congrès ont donné aux différentes commissions parlementaires jusqu’à mercredi pour présenter leurs parties détaillées de cet immense projet. Les négociations au sein de leur camp se poursuivront ensuite.