En compagnie de trois autres agents impliqués dans le drame qui a bouleversé l’Amérique, Derek Chauvin, le policier condamné pour le meurtre de l’Afro-Américain George Floyd, se retrouve de nouveau ce mardi devant un juge, fédéral cette fois.

Pour la première fois, Derek Chauvin, 45 ans, pourrait en profiter pour plaider coupable et reconnaître sa responsabilité dans la mort du quadragénaire noir, sur le cou duquel il était resté agenouillé pendant près de dix minutes en mai 2020 à Minneapolis.

Suivi des procédures

Il purge déjà une peine de 22 ans et demi de prison prononcée en juin à l’issue d’un procès hors norme devant la justice de l’Etat du Minnesota. Lors des audiences, son avocat a martelé qu’il s’était contenté de suivre les procédures en vigueur dans la police et que la mort de George Floyd était due à des problèmes de santé combinés à l’ingestion de drogues, sans convaincre les jurés.

Ses trois anciens collègues, Tou Thao, Alexander Kueng et Thomas Lane, doivent être jugés en mars pour « complicité de meurtre » également par la justice du Minnesota. En parallèle, les quatre hommes ont été inculpés par la justice fédérale pour « violation des droits constitutionnels » de George Floyd.

« Doubles » poursuites

Ces « doubles » poursuites sont autorisées aux Etats-Unis mais relativement rares, et reflètent l’importance de ce dossier au cœur de manifestations géantes contre le racisme et les violences policières dans tous les Etats-Unis. C’est dans ce volet qu’ils seront présentés mardi, par vidéo, à un juge fédéral. Le magistrat lira l’acte d’accusation et les quatre hommes devraient dire s’ils plaident coupable ou non.

Selon la presse locale, Derek Chauvin négocie depuis plusieurs semaines un accord de plaider-coupable qui lui éviterait un nouveau procès. A la fin du premier, il avait présenté ses condoléances à la famille Floyd et évoqué à demi-mot cette option : « il y aura à l’avenir de nouvelles informations, que j’espère intéressantes et qui vous apporteront de la tranquillité d’esprit ».