La Californie ( Etats-Unis) pourrait prochainement devenir le premier Etat américain à rendre illégal le stealthing, le retrait du préservatif à l’insu du ou de la partenaire au cours d’une relation sexuelle. Les membres du parlement local ont voté un texte allant en ce sens, qui est désormais entre les mains du gouverneur Gavin Newsom, rapporte le New York Times.

En cas de validation par ce dernier, la loi ferait entrer cette pratique dans la catégorie juridique des « agressions sexuelles ». Elle amenderait également le Code civil californien pour que les victimes de stealthing puissent poursuivre en justice la personne qu’elles accusent et leur réclamer des dommages et intérêts. Même reconnus coupables, les auteurs des faits ne pourraient néanmoins pas être condamnés à des peines de prison.

