D’une manière très tragique, les routes algériennes ont montré une nouvelle fois dimanche qu’elles étaient particulièrement dangereuses. Treize personnes sont décédées et huit blessées lors d’une spectaculaire collision entre un autocar de voyageurs et un camion, ont indiqué les services de secours.

L'accident de la route est survenu au lieu-dit Oued Khebaza, dans la wilaya (préfecture) de Naâma à 650 km au sud-ouest d’Alger, a précisé la protection civile, dans un communiqué sur sa page Facebook. L’autocar desservait le trajet entre les villes de Sidi Bel Abbes et Boussemghoune.

« Quelle douloureuse épreuve pour l’Algérie »

Une vidéo diffusée par plusieurs médias montre un autobus dont la partie avant est complètement enfoncée tandis que le camion a lui perdu sa remorque qui s’est renversée sur la chaussée. Les huit blessés ont été évacués vers un hôpital local.

La Gendarmerie nationale a ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet accident. Le président Abdelmajid Tebboune a pour sa part présenté « ses condoléances aux familles » et « ses vœux de prompt rétablissement aux blessés ». « Quelle douloureuse épreuve pour l'Algérie que de perdre ses enfants dans de sinistres accidents, tel celui survenu à Oued Khebaza à Naâma », a-t-il tweeté.

Du mieux grâce aux restrictions sanitaires

La vitesse des automobilistes, y compris des conducteurs de transports en commun, est la principale cause des accidents de la route en Algérie, selon la délégation nationale de la Sécurité routière, une agence gouvernementale.

En 2020, toutefois, en raison des restrictions de déplacements imposées pour lutter contre la pandémie de Covid-19, les accidents de la circulation ont diminué de 13,16 % par rapport à 2019, selon l’organisme gouvernemental. L’Algérie a enregistré près de 19.000 accidents de la route en 2020, qui ont fait 2.844 morts, contre 22.507 accidents ayant fait 3.275 morts en 2019. Le nombre d’accidents enregistrés en 2020 a été le plus bas depuis 1970 et le nombre de morts le plus faible depuis 1975, selon la délégation.