La cérémonie à New York marquant le vingtième anniversaire des attentats du 11-Septembre a commencé ce samedi au mémorial de Manhattan où se dressaient les deux tours jumelles du World Trade Center (WTC) détruites par les attaques djihadistes d’Al-Qaïda. Le président américain Joe Biden préside cette cérémonie et se tient aux côtés de ses prédécesseurs, notamment Barack Obama et Bill Clinton.

Une minute de silence a été observée à 8h46, exactement vingt ans après que le premier avion piraté a percuté la tour nord. La lecture des noms des 2.977 personnes tuées ce jour-là sur les trois sites des attentats (dont 2.753 à New York) a ensuite débuté, sous des airs de flute. Elle sera rythmée toute la matinée par des hommages en musique, dont une chanson à la guitare sèche de la star américaine Bruce Springsteen. D’autres minutes de silence suivront : pour l’effondrement des tours de New York, l’attaque contre le Pentagone près de Washington et le crash d’un des avions à Shanksville (Pennsylvanie).