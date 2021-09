L’instauration du pass sanitaire sur l’Île de la Réunion ne semble pas être une mesure connue de tous, même des membres du gouvernement. Alors ce jeudi, la préfecture de La Réunion a décidé de mettre les choses au clair. Depuis plusieurs semaines, les Réunionnais doivent bel et bien présenter leur pass sanitaire pour se rendre au restaurant, dans les salles de sport ou encore dans les lieux culturels, rapporte La 1ère.

Pourtant, mardi, le ministre de la Santé Olivier Véran, avait assuré que le pass sanitaire n’était pas en vigueur en Outre-mer. « Quand nous quitterons l’état d’urgence sanitaire, à l’heure du déconfinement, nous adapterons au cas par cas, territoire par territoire, la mise en place du pass sanitaire qui s’appliquera, mais dans des conditions différentes de la métropole », avait-il déclaré lors de la séance de questions-réponses à l’Assemblée nationale.

Instauré depuis le 10 août

Il répondait alors à la députée guadeloupéenne, Justine Bénin, sur les modalités de « déploiement du pass sanitaire dans les territoires Outre-mer ». Puis, ce jeudi, le député LFI de La Réunion, Jean-Hugues Ratenon, a réagi aux derniers propos d’Olivier Véran.

« Afin de ne pas subir la double peine, je demande au préfet d’informer la population que le pass sanitaire ne s’applique pas sur notre territoire. En ma qualité de député, j’informe la population que le pass sanitaire n’est pas valable à La Réunion, que je continue le combat contre sa non-application, et par la même occasion contre l’état d’urgence sanitaire », a-t-il déclaré. Selon lui, le pass n’était donc pas obligatoire sur l’île.

Après cette polémique, la préfecture a donc tenu à mettre les choses au clair et informer la population. « A La Réunion, le pass sanitaire est en vigueur en droit et dans les faits depuis le 10 août », a-t-elle affirmé. Il avait même été rendu obligatoire le 21 juillet pour entrer dans les lieux culturels de l’île. Il a ensuite été élargi aux bars, restaurants, aux hôtels, aux salles de sport ou encore aux cinémas et aux établissements de santé.