Vingt ans plus tard, ils en paient encore le prix. Après les attentats du 11-Septembre, des dizaines de milliers de personnes, parmi lesquelles des immigrés sans-papiers, se sont attelées à une tâche colossale : déblayer les tonnes de débris. Pendant des mois, ils vont respirer des substances toxiques et cancérogènes Depuis, beaucoup souffrent de maladies chroniques, de dépression, de stress post-traumatique. Des séquelles de 2011 qui leur empoisonnent la vie.

Lucelly Gil, colombienne sans-papiers, a pénétré dans l’immense nuage de poussière, né de l'effondrement des tours jumelles, dès le 15 septembre 2001, au petit matin. Pendant six mois et jusqu’à douze heures par jour, celle qui a nettoyé les décombres du World Trade Center va respirer, dans la plus grande ignorance, des substances toxiques et cancérigènes telles que le plomb et l’amiante. Cette tâche la rendra à tout jamais inapte au travail.

Un salaire horaire de 7,5 à 10 dollars

Survivante d’un cancer du sein, l’un des plus fréquents pour les femmes mobilisées au World Trade Center, elle souffre aujourd’hui de douleurs au bras. Et à la douleur physique s’ajoutent des maux de l’esprit : Lucelly Gil est en dépression. « Je rentrais chez moi en pensant être encore en train de nettoyer (…) Je devenais quasiment folle. », se rappelle celle qui se souvient également avoir parfois découvert des restes humains.

Parmi les personnes mobilisées pendant huit mois, beaucoup d’immigrés, souvent sans-papiers, ont enchaîné les heures pour un salaire horaire de 7,5 à 10 dollars. Aujourd’hui, bon nombre d’entre eux sont toujours en situation irrégulière. « La santé, ça n’a pas de prix. Alors je crois qu’il faut donner des papiers à nos camarades, à la communauté du 11-Septembre, et il faut que ce soit fait automatiquement, pour qu’ils n’aient plus à attendre », confie Rubiela Arias, une autre « nettoyeuse » du World Trade Center.

Selon le Fonds fédéral d’indemnisation des victimes, plus de 2.000 nettoyeurs, secouristes et policiers sont déjà morts de maladies liées au 11-Septembre.